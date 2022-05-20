محافظ الأقصر يؤكد على دعمه الكامل للشباب فى لقاء أعضاء برلمان شباب مصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع أعضاء برلمان شباب مصر ونموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان الشباب، بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وعبد الله ياسين الأمين العام لبرلمان شباب مصر، كما حضر اللقاء أحمد جابر وكيل أول لجنة الصناعة بالبرلمان وأميرة مهدي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على دعمة الكامل للشباب، كما ناقش خارطة الطريق فى التطوير الذي تشهده الدولة والمحافظة في ظل وجود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي تمثل نقلة كبيرة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع والتي تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ومن الجدير بالذكر انه سيتم قريبا جلسة برلمانية بحضور القيادات السياسية بالمحافظة.

وفى نفس السياق نظمت ادارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة فى محافظة الأقصر، احتفالا بيوم اليتيم تحت شعار "لست وحدك نحن معك"، وذلك بالصالة المغطاة بنادي المدينة المنورة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وشارك فى الحفل عدد من الأطفال الأيتام بمراكز الشباب والأندية الرياضية التابعة للمديرية، وشباب مراكز شباب مصر، وذلك بحضور صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد الوهاب القائم بأعمال وكيل الرياضة بالمديرية، وعدداً من قيادات الإدارات المركزية بالمديرية.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عدد من الفقرات الفنية شملت عرض من فرقة الفنون الشعبية التابعة لمركز شباب طيبة العوامية وفقرة الرسم على الوجه، بالإضافة للألعاب المتعددة التي ساعدت في رسم البهجة للأطفال.

وقد أكد صلاح رشوان مدير عام المديرية، أن الدولة تحرص على تقديم الرعاية الدائمة والكاملة للنشء والشباب، كما عبر عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم، في هذا المهرجاني الفني والرياضي والترفيهي، مشيراً إلي ان مديرية الشباب والرياضة بالاقصر تنفذ العديد من البرامج للأطفال الأيتام، حيث حضر الحفل طلعت الأمير رئيس مجلس إدارة نادي المدينة المنورة بالأقصر، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، وممثلي الأوقاف والازهر الشريف ومديري الإدارات الفرعية بالمديرية، وفي نهاية الحفل تم توزيع هدايا تذكارية للايتام المشاركين في الحفل وتم تكريم عدد من الشباب المشاركين في كيان مراكز شباب مصر.



لقاء أعضاء برلمان شباب مصر مع محافظ الأقصر (1)



لقاء أعضاء برلمان شباب مصر مع محافظ الأقصر (2)



لقاء أعضاء برلمان شباب مصر مع محافظ الأقصر (3)









