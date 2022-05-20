محافظ أسوان: حصول التربية والتعليم على 4 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان سلسلة النجاحات بحصولها على 4 مراكز جديدة متقدمة على مستوى الجمهورية حيث قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للمسئولين بالمديرية ولأبنائه الطلاب على هذا التميز المشرف لنا جميعاً، ولاسيما فى ظل تنوع المسابقات التى يتم المشاركة فيها سواء للمدارس المختلفة أو على المستوى الفردى للطلاب والطالبات.

وأشاد محافظ أسوان، بهذا الفوز والنجاح الذى لما يأتى من فراغ، بل جاء نتيجة لكفاح وجهد مخلص للمنظومة التعليمية المتكاملة من أعضاء هيئة التدريس والتوجيه الذين يستحقوا كل التقدير، لأنهم يساهموا فى تمثيل محافظتهم العريقة التمثيل المشرف ويرفعوا اسمها عالياً بين المحافظات، ويكونوا بذلك نماذج يحتذى بها فى الارتقاء بالعملية التعليمية على صعيد الأنشطة التربوية أو التعليمية.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان بأن هناك تعليمات متواصلة من اللواء أشرف عطية لتقديم كافة الإمكانيات وتسخير كافة العقبات أمام أى مسابقة أو منافسة تشارك فيها المديرية أو مدارس المحافظة أو أبنائنا الطلاب ليتم إعدادهم بشكل جيد ومتميز، وهو الذى ساهم بدوره فى تأهيلهم للفوز بـ 4 مراكز جديدة.

وأشار إلى فوز طلاب مدرسة الصم والبكم بإدارة أسوان التعليمية بالمركز الثالث جمهورياً فى مسابقة العروض المسرحية، كما سجل تعليم أسوان ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية فى المسابقة البحثية الكبرى والتى شملت فوز الطالبة نورهان علاء عبد النبى بمدرسة عزبة المصرى الابتدائية التابعة لإدارة إدفو بالمركز الرابع جمهورياً، بجانب فوز الطالبة ملوك صلاح أحمد مدنى بمدرسة العوضلاب الابتدائية بإدارة إدفو بالمركز السابع جمهورياً، فضلاً عن فوز الطالبة منة الله محمد مصطفى بمدرسة مجمع الصداقة بالمرحلة الثانوية بإدارة أسوان بالمركز التاسع جمهورياً.