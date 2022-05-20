محافظة الجيزة تزيل 27 حالة تعدٍ بالعياط وأطفيح ومنشأة القناطر وأبو النمرس.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء ومراكز ومدن المحافظة بمتابعة ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والإزالة الفورية للتعديات التي يتم ضبطها، مؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وعدم التهاون في فرض هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

جاءت تلك التكليفات في إطار تنفيذ خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي.

وفي هذا السياق، تابع محافظ الجيزة جهود مراكز ومدن العياط ومنشأة القناطر وأبو النمرس وأطفيح وحي الطالبية و في التصدي لعدد 27 حاله بناء مخالف وتعدي.

وقام مركز ومدينة العياط بإزالة 10 حالات تعدى على أراضي زراعية و أملاك دولة بمساحة 17 الف م2 وشملت إزالة حالة تعدى على أراضي زراعية بعزبة فضل بطهما بمساحة 120 م بالإضافة إلى إزالة تعدي على أراضي أملاك دولة عبارة عن سملات وشده خشبيه تمت إزالتها بالكامل بزاوية ابوسويلم التابعة للوحدة المحلية بالقطورى بمساحة حوالي أربعة فدان (16800 متر تقريباً).

كما تم إزالة عدد 8 حالات تعدى بالبناء على أراضي أملاك دولة ولاية الصرف بإجمالي مساحة 128 م2 وتضمنت 6 حالات بمنطقة العبسي وقرية بدسا في نطاق الوحدة المحلية ببرنشت بالإضافة إلى حالة بقرية بيدف بطهما .

وشملت جهود التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بأطفيح إزالة ٤ حالات تعدي بمساحه 652 م 2 بقري منشاة سليمان والحلف الشرقى .

وفي سياق متصل تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشاة القناطر في إزالة ٣ حالات تعدي على ترعه منشأة رضوان بمساحه 540 م٢ ناحيه المنصورية بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعدي على ترعه ديل المنصورية بمساحه 358 م بقرية برقاش .

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة مخالفات بناء بالعقار رقم 6 شارع حسن داوود عزبة الفوكس عباره عن سقف وعمدان بالدور الثاني فوق الأرضي وتم ازالة سقف الدور بالكامل فى المهد بمساحه حوالي 65 م بالاضافه الي إزالة مخالفة بالعقار رقم 6 شارع شبطه عباره عن سقف بالدور الثاني فوق الأرضي وتم ازالة سقف الدور بالكامل فى المهد بمساحة 90 م .

كما قام حي الطالبية بإزالة سقف لدور مخالف بالعقار 28 شارع حلمي عمران بالقطاع الجنوبي واخر بالقطاع الشمالي .