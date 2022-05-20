اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 06:40 م
أكرم القصاص
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مجموعة طلعت مصطفي تطرح وحدات تسليم فوري للحجز في " الرحاب ومدينتي " بالتقسيط على 25 سنة

الجمعة، 20 مايو 2022 05:39 م
مجموعة طلعت مصطفي تطرح وحدات تسليم فوري للحجز في " الرحاب ومدينتي " بالتقسيط على 25 سنة
تقرير خاص

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بأطول فترة سداد حتى 25 عاما، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن طرح وحدات استلام فوري كاملة التشطيب في الرحاب ومدينتي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

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وأكد موقع الشركة إتاحة شراء الوحدات من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وانه للحجز والاستعلام يرجي زيارة موقع الشركة

 https://nuca.tmg.com.eg/  أو بالإتصال على الخط الساخن 19691.

وسيتم فتح باب الحجز  يوم 22 مايو الجاري

كما يمكن متابعة التفاصيل الجديدة عبر حساب الشركة على موقع انستجرام shorturl.at/iDIOR

أو من خلال الصفحة الرسمية على فيس بوك:

https://fb.watch/d7lrgZH3sn/

 

 

 


طلعت مصطفى

الرحاب

مدينتي

هيئة المجتمعات




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