اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 06:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلسا النواب والدولة الليبيان يتوافقان على 140 مادة في مسودة مشروع الدستور

الجمعة، 20 مايو 2022 05:51 م
مجلسا النواب والدولة الليبيان يتوافقان على 140 مادة في مسودة مشروع الدستور جلسه البرلمان الليبى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلاقا من أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار في ليبيا، ولحاجة دولتنا ليبيا إلى وضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري؛ لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهي بها الانقسام في مؤسسات الدولة.
 
فقد عقدت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين اجتماعاتها في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية من 15: 20 مايو الجاري.
 
وتوافق الجانبان على المواد الدستورية الآتي ذكرها وبيانُها بنصوصها لتكون ضمن المسار الدستوري، على أن تستكمل بقية المواد التي لم تدرج هنا في المحادثات القادمة قريبا.
 
وكلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها للجانهما، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها، حيث تناولت جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.
 
أكد البيان الختامي ان مجموع المواد المتوافق عليها قرابة (140) مادة في مشروع مسودة الدستور.

مشروع الدستور الليبي

مسودة مشروع الدستور الليبي

ليبيا

اخبار ليبيا

الدستور الليبي


الموضوعات المتعلقة

أزهرى لأئمة ليبيا: أنتم الآن بحاجة لفك أسر الخطاب الدينى من أيدى المتطرفين

الخميس، 19 مايو 2022 01:55 م

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يجرى مباحثات حول سبل إجراء الانتخابات

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:13 م

البرلمان الجزائرى يحث على ضرورة إيجاد حل سلمى لقضيتى ليبيا ومالى

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:01 م

فرنسا تدعو الأطراف الفاعلة فى ليبيا إلى حوار حقيقى

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:37 م

«العربية للتصنيع» تشارك فى أول معرض مصرى لإعادة إعمار ليبيا

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:17 ص

جوزيب بوريل: الوضع فى ليبيا مقلق للغاية ولكنه كان متوقعا

الثلاثاء، 17 مايو 2022 11:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة