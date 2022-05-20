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لوحات معدنية مميزة.. شاهد أرقام سيارات يصل ثمنها لنصف مليون جنيه.. صور

الجمعة، 20 مايو 2022 10:50 ص
لوحات معدنية مميزة.. شاهد أرقام سيارات يصل ثمنها لنصف مليون جنيه.. صور أرقام سيارات يصل ثمنها لنصف مليون جنيه
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية :
 
 
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