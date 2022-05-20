للنساء.. 5 أطعمة يجب تناولها أثناء دورتك الشهرية

كتبت - ميرفت رشاد

يمكن للنظام الغذائي الذي تتبعينه خلال دورتك الشهرية وحتى في الأيام التي تسبقها ، أن يقرر صحتك العامة، من الطبيعي الشعور بعدم الراحة والألم الطفيف خلال فترات الدورة الشهرية ، لكن الأكل الصحي يمكن أن يضمن حصولك على تجربة مريحة وأن جسمك يحصل على كل التغذية التي يستحقها، وفقا لما نشره موقع "indianexpress".

وكشفت خبيرة التغذية الهندية Nmami Agarwal، عن قائمة العناصر الغذائية الخمسة التي يجب على المرء إضافتها إلى نظامه الغذائي خلال فترات الدورة الشهرية وتشمل :

الزبادي :

لأنه مصدر غني بالكالسيوم والبروتين، لإرخاء عضلاتك وتقليل متلازمة ما قبل الحيض، يمكنك تناول كوب من اللبن الرائب أو وعاء الزبادي مع المكسرات والفواكه.

المكسرات والبذور :

هي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات، يمكن أن تساعد في كبح الرغبة الشديدة لديك خلال فترات، كما تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى .

الموز :

يرتبط تناول الموز بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائه على المزيد من العناصر الغذائية المهمة لعمل الجسم، حيث يشتهر الموز بمحتواه من البوتاسيوم، ولكن هناك فيتامينات ومعادن أخرى يحتوى عليها، مثل فيتامين B6 والألياف، والتي تلعب أدوارا حيوية في الوظائف الهامة للجسم مثل تقليل الكوليسترول وتحقيق توازن الحالة المزاجية خلال فترة الحيض.

شرب الماء :

رطب نفسك بشرب كمية كافية من الماء أو ماء جوز الهند أو عصير الخضار أو حتى اللبن يقلل من خطر الإصابة بالصداع الناتج عن الجفاف.

العدس :

تناول العدس يمكن أن يقلل من تقلصات الدورة الشهرية لأنه غني بالحديد والزنك، فنقص الحديد سبب شائع للإرهاق يمكن أن يؤثر عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في النظام الغذائي على مدى كفاءة استخدام الجسم للطاقة .