وذكرت نائبة محافظ البنك الوطني الأوكراني كاترينا روزكوفا ،في تصريحاتها لها اليوم، أنه مع توقف الشركات عن العمل في ظل الأوضاع الراهنة في أوكرانيا انخفضت إيرادات الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، مشيرة إلى أن التمويل من شركاء أوكرانيا الدوليين هو أحد طرق مواجهة هذا العجز، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وأشارت روزكوفا إلى أنه "بشكل عام منذ إندلاع الحرب تلقينا 5.6 مليار دولار، وتم تحويل كل هذه الأموال إلى الميزانية".



وأوضحت روزكوفا أن البنك الوطني الأوكراني اشترى بالفعل ما قيمته 120 مليار دولار من سندات الحرب، ولكنها شددت على أن البنك الوطني لا يمكن أن يكون مصدرا منتظما لتمويل عجز الميزانية الحكومية.