أعلن البنك الوطنى الأوكرانى اليوم /الجمعة/ أن أوكرانيا تلقت 5.6 مليار دولار من شركائها الدوليين منذ بداية العملية العسكرية الروسية وحتى الآن.
وذكرت نائبة محافظ البنك الوطني الأوكراني كاترينا روزكوفا ،في تصريحاتها لها اليوم، أنه مع توقف الشركات عن العمل في ظل الأوضاع الراهنة في أوكرانيا انخفضت إيرادات الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، مشيرة إلى أن التمويل من شركاء أوكرانيا الدوليين هو أحد طرق مواجهة هذا العجز، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
وأشارت روزكوفا إلى أنه "بشكل عام منذ إندلاع الحرب تلقينا 5.6 مليار دولار، وتم تحويل كل هذه الأموال إلى الميزانية".
وأوضحت روزكوفا أن البنك الوطني الأوكراني اشترى بالفعل ما قيمته 120 مليار دولار من سندات الحرب، ولكنها شددت على أن البنك الوطني لا يمكن أن يكون مصدرا منتظما لتمويل عجز الميزانية الحكومية.
من ناحية أخرى، تعهدت مجموعة الدول السبع بتقديم 19.8 مليار دولار لدعم مالية أوكرانيا، مؤكدة أنها "ستواصل الوقوف بجانب كييف في حربها ومستعدون لفعل المزيد حسب الحاجة"، وفق ما نشرت وسائل إعلام أوروبية.
وتركز اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في اجتماعاتهم، على كيفية مساعدة أوكرانيا على دفع فواتيرها وإعادة الإعمار بعد الحرب ضمن قضايا أخرى، منها التضخم العالمي والتغير المناخي وسلاسل التوريد وأزمة الغذاء الوشيكة.
وتعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدات العاجلة لأوكرانيا، وهو ما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه ليس مجرد تبرع وإنما مساهمة في حماية أمن تلك الدول ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب فيها روسيا.
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