كوبا تجدد انتقادها للولايات المتحدة لاستبعادها من "قمة الأمريكتين" التاسعة

فاطمة شوقى

كرر وزير الخارجية الكوبى، برونو رودريجيز، أمس الخميس، انتقاد حكومة الولايات المتحدة لاستبعادها بلاده من قمة الأمريكتين المقبلة، المقرر عقدها فى الفترة من 6 إلى 10 يونيو.

وكتب وزير الخارجية على تويتر "باستبعاد دول نصف الكرة الأرضية من القمة التي تعقدها باسم" الأمريكتين "، لم يعد بإمكان الولايات المتحدة الاختباء بحجة عدم إصدار الدعوات بعد"، حسبما قالت صحيفة "الكونفدثيال" الإسبانية

وقال إن واشنطن "يجب أن تفهم أنه لم يعد هناك مكان فى هذه المنطقة لعقيدة مونرو" ، فيما يتعلق بشعار "أمريكا للأمريكيين" (في إشارة إلى الأمريكيين) المنسوب إلى الرئيس جيمس مونرو (1817-1825) وأن هافانا تتهم بالإمبريالية والتدخل.

في بداية الأسبوع ، قال الرئيس الكوبي ، ميجيل دياز كانيل ، أمام الجمعية الوطنية ، إن استبعاد الجزيرة - إلى جانب نيكاراجوا وفنزويلا - من هذا الاجتماع لن يؤدي إلا إلى أن يكون لنظيره الأمريكي ، جو بايدن ، صنع السياسة الداخلية وأن "قلة من الناس سيتذكرون بعد ساعات ما حدث هناك".

وأشار إلى أن ذلك يستجيب للحملات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة ، خاصة في ولاية فلوريدا ، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر المقبل.

كما أثار الاستبعاد المحتمل لكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا انتقادات وحتى قادة بعض البلدان ، مثل رؤساء المكسيك وجواتيمالا وبوليفيا ، وحذروا من أنهم لن يحضروا إذا كانت هناك استثناءات.

انضمت تشيلي إلى الدعوات لتشمل الدول الثلاث ، وتدرس بعض دول الكاريبي أيضًا ما إذا كانت ستنضم إلى الاجتماع في لوس أنجلوس أم لا في ظل هذه الظروف.

وستكون القمة التاسعة للأمريكتين هي الثانية التي تنظمها الولايات المتحدة بعد النسخة الأصلية في ميامي عام 1994، وقد حضرت كوبا ، المستبعدة في الماضي ، الحدثين الأخيرين (بنما 2015 وبيرو 2018).

والهدف الرئيسي للولايات المتحدة في هذه المناسبة هو تصميم ميثاق هجرة إقليمي، وكوبا وفنزويلا دولتان من الدول التي ترسل حاليًا أكبر عدد من المهاجرين إلى الولايات المتحدة.