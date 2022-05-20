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قطع المياه عن قرى أبسوج وبنى صالح في بنى سويف بسبب أعمال الصيانة

الجمعة، 20 مايو 2022 02:30 م
قطع المياه عن قرى أبسوج وبنى صالح في بنى سويف بسبب أعمال الصيانة قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرى الوحدة المحلية بأبسوج وأبوصالح في مركز الفشن، وذلك غداً السبت 21 مايو الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، وذلك للقيام بربط خط 6 بوصة على خط 16 بوصة.

وتعتذر الشركة عن قطع  المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال ربط الخط، وتناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 


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