وقالت الشرطة في بيان إن شخصا اعتقل وعثر معه على سلاح، فيما لم تنشر أسماء أو أعمار القتلى.

وفى وقت سابق اعلنت السلطات الامريكية عن إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية خلال حفل تخرج في ولاية ميشيجان الأمريكية إلى إصابة شخصين، بعد يوم على حادث مماثل وقع أمام مدرسة ثانوية في ولاية تينيسي، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الروسية.