قبل بدء التقديم.. تعرف على كيفية تسجيل بياناتك بمعاهد معاون الأمن (إنفوجراف)

كتب محمود عبد الراضي

قبل بدء التقديم لمعاهد معاون الأمن، التي تبدأ غدا السبت، يشرح اليوم السابع، في خطوات بسيطة للمواطنين كيفية التقديم لمعاهد معاون الأمن عبر الإنترنت.

وفى هذا الإنفوجراف، نرصد خطوات التسجيل للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن في وزارة الداخلية إلكترونيا:

1. الدخول على موقع وزارة الداخلية

2. اختيار أيقونة خدمات معهد معاونى الأمن

3.فتح الأيقونة والضغط على كلمة استمرار

4. اختيار وسيلة للدفع الإلكترونى للتسجيل

5. تسجيل البيانات الشخصية

6.التوجه لمعهد معاونى الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم

7.أداء الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية