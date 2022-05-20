اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قبل بدء التقديم.. تعرف على كيفية تسجيل بياناتك بمعاهد معاون الأمن (إنفوجراف)

الجمعة، 20 مايو 2022 11:38 ص
قبل بدء التقديم.. تعرف على كيفية تسجيل بياناتك بمعاهد معاون الأمن (إنفوجراف) .تعرف على كيفية تسجيل بياناتك بمعاهد معاون الأمن
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قبل بدء التقديم لمعاهد معاون الأمن، التي تبدأ غدا السبت، يشرح اليوم السابع، في خطوات بسيطة للمواطنين كيفية التقديم لمعاهد معاون الأمن عبر الإنترنت.
 
وفى هذا الإنفوجراف، نرصد خطوات التسجيل للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن في وزارة الداخلية إلكترونيا:
1. الدخول على موقع وزارة الداخلية
2. اختيار أيقونة خدمات معهد معاونى الأمن
3.فتح الأيقونة والضغط على كلمة استمرار
4. اختيار وسيلة للدفع الإلكترونى للتسجيل
5. تسجيل البيانات الشخصية
6.التوجه لمعهد معاونى الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم
7.أداء الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية
 
 

معاهد معاون الامن

التقديم لمعاهد معاون الامن

كيفية التقديم لمعاهد معاون الامن

الداخلية

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة