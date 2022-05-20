اليوم السابع
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في حفل كامل العدد.. مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى المطربة وردة

الجمعة، 20 مايو 2022 02:00 ص
في حفل كامل العدد.. مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى المطربة وردة دار الأوبرا المصرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

وقدمت الفرقة مجموعة مختارة من أعمال الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية في ذكرى رحيلها والتى مزجت البهجة بالأصالة وباتت علامات بارزة فى تاريخ الموسيقى العربية، بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى حكاية حب أداء الفرقة الموسيقية، لولا الملامة، أداء الفنانة سلمي سيف النصر، على عيني أداء الفنانة دعاء رجب..وحشتوني، العيون السود، حنين، لعبة الايام أداء الفنانة مروة حمدي  وبالفاصل الثاني قدم صوليست الكمان الدكتور إيهاب عبد الحميد بمقطوعة "بتونس بيك" ثم شدت  الفنانة  مروة ناجي بروائع الأغنيات في يوم وليلة.. أكدب عليك..ليالينا.. أسمعوني.. حكايتي مع الزمان".

 وفي ختام الحفل أشعل نجوم الأوبرا المسرح بأدائهم لأغنية الربابة ورفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وأن بعد أن نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا المصرية.

 

مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (1)
مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (1)

 

مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (2)
مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (2)

 

مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (3)
مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (3)

 

مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (4)
مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (4)

 

مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (5)
مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (5)

 

مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (6)
مروة ناجي ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية (6)

 


الاسكندرية

اوبرا الاسكندرية

وردة

الموسيقى العربية


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