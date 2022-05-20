أعلنت وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية تنظيم رحلة طيران لنقل أوكرانيين مصابين من الحرب الدائرة في البلاد وأطفال مصابين بالسرطان للعلاج في أراضيها.
وصرحت المتحدثة باسم الوزارة بأنه في إطار دعمنا لأوكرانيا، قامت وزارة أوروبا والشئون الخارجية بعمليتها الإنسانية الطارئة الرابعة عشرة.
وأضافت أن مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية يستأجر اليوم أول رحلة طيران خاصة على متن طائرة مجهزة طبيا لنقل سبعة أوكرانيين من جرحى الحرب وثلاثة أطفال أوكرانيين مصابين بالسرطان من بولونيا مع مرافقيهم لتقديم الرعاية الطبية لهم، وذلك بالتعاون مع السلطات الأوكرانية.
وأضافت أنهم سيحصلون على الرعاية الطبية التي ستقدمها لهم وزارة التضامن والصحة ووزارة الجيوش في المستشفيات المنتشرة في كافة أنحاء فرنسا.
وأشارت إلى أن هذه العملية سيتبعها عمليات أخرى من نفس النوع، مؤكدة أن فرنسا تظل ملتزمة بدعم أوكرانيا والسكان المتضررين من تداعيات العملية العسكرية الروسية.
من ناحية أخرى، تعهدت مجموعة الدول السبع بتقديم 19.8 مليار دولار لدعم مالية أوكرانيا، مؤكدة أنها "ستواصل الوقوف بجانب كييف في حربها ومستعدون لفعل المزيد حسب الحاجة"، وفق ما نشرت وسائل إعلام أوروبية.
وتركز اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في اجتماعاتهم، على كيفية مساعدة أوكرانيا على دفع فواتيرها وإعادة الإعمار بعد الحرب ضمن قضايا أخرى، منها التضخم العالمي والتغير المناخي وسلاسل التوريد وأزمة الغذاء الوشيكة.
وتعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدات العاجلة لأوكرانيا، وهو ما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه ليس مجرد تبرع وإنما مساهمة في حماية أمن تلك الدول ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب فيها روسيا.
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