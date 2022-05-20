ذكرت ذلك شركة "غازبروم" الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية.

من جانبه، سعى ميكا ويلجانين الرئيس التنفيذي لشركة "جاسوم" الفنلندية، إلى طمأنة العملاء بأنه سيكون هناك ما يكفي من الغاز في الأشهر المقبلة.

وقال "لقد دأبنا على الاستعداد لهذا الموقف وبشرط عدم حدوث أي انقطاع في شبكة نقل الغاز، سنكون قادرين على تزويد جميع عملائنا بالغاز في الأشهر المقبلة".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا خلال محاولة الاستيلاء على جزيرة (زميني) المطلة على البحر الأسود.

وأفادت الدفاع الروسية ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن "القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية أكثر من 50 جنديا من القوات الأوكرانية خلال محاولة الاستيلاء على جزيرة زميني، كما تمكنت من تدمير 4 طائرات معادية و10 مروحيات و30 طائرة من دون طيار و3 زوارق حربية".

وأشارت إلى إجلاء أكثر من مليون و377 ألف شخص إلى روسيا من المناطق المعرضة للخطر في لوجانسك ودونيتسك، وكذلك من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في كييف.

وذكرت "الدفاع الروسية" أن موسكو ستتعامل بكل حزم وستقوم بقمع أي عمليات استفزازية قد تتعرض لها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة الاستمرار في بذل قصارى الجهود لمنع وقوع المدنيين خلال الأحداث الراهنة في أوكرانيا.

وسيطرت القوات الروسية على جزيرة زميني التابعة لمقاطعة أوديسا في 24 فبراير الماضي، في اليوم الأول من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما يشير إلى أهميتها بالنسبة للجيش الروسي في سير العمليات العسكرية في البحر الأسود، بينما تريد القوات الأوكرانية استعادتها لإعاقة قدرة البحرية الروسية على فرض حصار على الساحل الأوكراني.