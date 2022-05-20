عائلة تعشق المصحف..عم سبيحة وزوجته وأولاده الـ6 ختموا القرآن ببنى سويف (فيديو)

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل منزل عم سبيحة بمنطقة العبور في مدينة بنى سويف، الذى حفظ القرآن الكريم هو وزوجته وأبناؤه الستة. وقال سبيحة أحمد عبد الحفيظ 55 عاما، إنه يعمل موظفًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ويعول 6 من الأبناء "5 بنات وولد".



واضاف سبيحة أنه اتفق مع زوجتة على حفظ القرآن الكريم كاملا كذلك تحفيظ أولاده مشيرا إلى أن أولاده ختموا القرآن الكريم فى وقت قصير .

وقال سبيحة أن 3 من أولاده حفظوا القرآن قبل وصولهم للصف الثالث الابتدائي ، وابنته سلمى حفظة القرآن الكريم كاملا فى أربعة أشهر .

وقال سبيحة أن اثنين من أولاده فازو بجائزة العمره فى عام 2017 وأخرى فازت منذ عام إلا أنها لم تسافر ، مشيرا إلى أنه يحلم أن تتجمع اسرته كاملا فى زيارة المسجد الحرام وأداء العمره .







عم سبيحة وزوجته وأولاده الـ6 ختموا القرآن الكريم ببنى سويف (1)



عم سبيحة وزوجته وأولاده الـ6 ختموا القرآن الكريم ببنى سويف (2)



عم سبيحة وزوجته وأولاده الـ6 ختموا القرآن الكريم ببنى سويف (3)



عم سبيحة وزوجته وأولاده الـ6 ختموا القرآن الكريم ببنى سويف (4)



عم سبيحة وزوجته وأولاده الـ6 ختموا القرآن الكريم ببنى سويف (5)



عم سبيحة وزوجته وأولاده الـ6 ختموا القرآن الكريم ببنى سويف (6)



عم سبيحة وزوجته وأولاده الـ6 ختموا القرآن الكريم ببنى سويف (7)



عم سبيحة وزوجته وأولاده الـ6 ختموا القرآن الكريم ببنى سويف (8)









