اليوم السابع
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ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ببنى سويف

الجمعة، 20 مايو 2022 02:22 م
ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ببنى سويف جانب من المضبوطات
بنى سويف هانى فتحى

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ولضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجاري..

وفي هذا السياق ،وبالتعاون والتنسيق بين التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة ناصر سيف ، تحت إشراف على مصطفى نائب رئيس المدينة ، تم ضبط 15جوال دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء،وتم تحرير محضر والتحقظ على كمية الدقيق المضبوط ،وإحالة الواقعة لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن

حيث تأتي هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ،وبالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن والجهات ذات الصلة من الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية وذلك ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على المخابز الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين

 

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محافظة بنى سويف

دقيق بلدي مدعم

السوق السوداء


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