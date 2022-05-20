ضبط كميات ضخمة من الجبن القديم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف برئاسة حمادة راضى رئيس المدينة حملة بالتعاون مع التموين والصحة لمتابعة الأسواق.



وتمكن مكتب مراقبة الصحة بالفشن بالتعاون مع الوحدة المحلية من ضبط 5 براميل معبأة بـ1300 كجم من الجبنة القديمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



وتبين من الفحص الظاهري أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لتغيير اللون والرائحة ووجود حشرات حية بها، فضلا عن تخزينها ببراميل غير مخصصة لحفظ المواد الغذائية، الأمر الذي عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والصحية المتبعة في هذا الشأن،



تم إعدام الكمية المضبوطة من الجبنة القديمة، مع مراعاة الشروط الصحية أثناء الإعدام، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.







