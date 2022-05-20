اليوم السابع
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شكوى من غرق شارع أبو بكر الرازى بمدينة السادات بمياه الصرف.. ورئيس المدينة يرد

الجمعة، 20 مايو 2022 06:00 ص
شكوى من غرق شارع أبو بكر الرازى بمدينة السادات بمياه الصرف.. ورئيس المدينة يرد الصرف الصحى - صورة أرشيفية
أحمد جمال الدين - المنوفية - محمد فتحى

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أرسل القارئ هشام الوزير شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، يتضرر فيها من غرق شارع أبو بكر الرازى بمدينة السادات فى محافظة المنوفية بمياه الصرف الصحى، والتى تعمل على نشر الرائحة الكريهة وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض والعدوى.

وأوضح القارئ فى رسالته، أنه تواصل مع جهاز مدينة السادات عدة مرات، مطالبا بنزح مياه الصرف ولكن لم تتم الاستجابة.

ومن جانبه، أكد المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه سيجرى فحص شكوى المواطن والعمل على حلها على الفور، مشيرا إلى أننا نعمل على قدم وساق من أجل النهوض بمدينة السادات لكى تبقى أجمل المدن على مستوى الجمهورية.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


شارع ابو بكر الرازى

مدينه السادات

المنوفيه

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