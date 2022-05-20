اليوم السابع
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شرطان وضعتهما النيابة الإدارية للمتقدمين لمسابقة معاون حتى يتم التسجيل بنجاح

الجمعة، 20 مايو 2022 11:00 م
شرطان وضعتهما النيابة الإدارية للمتقدمين لمسابقة معاون حتى يتم التسجيل بنجاح النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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حددت النيابة الإدارية خلال الإعلان الذى صدر عنها اليوم الجمعة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، عددا من الإجراءات اللازم توافرها واتباعها، خلال التقديم على الموقع الإلكترونى الخاص بالنيابة أثناء التقديم للمسابقة، حيث اشترطت النيابة الآتى:

1 _ ضرورة الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكترونى الخاص بالنيابة.

2 _ اتباع الخطوات والإرشادات الموضحة على موقع النيابة بدقة حتى يتم التسجيل بنجاح.

 

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

 

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.


النيابة

النيابة الإدارية

التقديم للنيابة الإدارية

اخبار النيابة الإدارية


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