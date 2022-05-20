اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 08:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ستيفانى وليامز تكشف مواد الدستور الليبى المتوافق عليها باجتماعات القاهرة

الجمعة، 20 مايو 2022 07:14 م
ستيفانى وليامز تكشف مواد الدستور الليبى المتوافق عليها باجتماعات القاهرة المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، فى ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بالقاهرة، عن خالص امتنانها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لاستضافتها مرة الجولة الثانية من المحادثات، مضيفة "ممتنون لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة فى ليبيا للتوصل إلى حل سياسى دائم للأزمة الليبية.

وأشارت وليامز فى كلمتها بختام الاجتماعات، الجمعة، إلى أن الاجتماعات التى عقدت على مدار الأيام الستة الماضية وشهدتُ مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية بين وفدى البرلمان ومجلس الدولة، موضحة أن أعضاء اللجنة المشتركة حول المسار الدستورى تباحثا لتحقيق توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستورى، مضيفة "أحترم وأقدر الجهود التى بذلتموها فى إحراز تقدم ملموس فى هذه المشاورات، ومواصلة السعى بشكل مشترك إلى إيجاد توافق فى الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية".

وأشارت إلى تمكن لجنة المسار الدستورى الليبى فى القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئى حول 137 مادة، معربة عن سعادتها لتوافق المجتمعين على الباب الثانى المعنى بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.

وأشادت وليامز بالتوصل إلى اتفاق مبدئى على العديد من مواد مسودة الدستور، داعية أعضاء لجنة المسار الدستورى الليبى للتوصل إلى توافق نهائى بشأن المواد المتبقية. 

وتابعت وليامز: أنا أقدر ايضاً بأن كل ما يجرى هنا هو عمل مستمر (لم يكتمل)، غير أنه ينبغى أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبى يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضى إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة فى أقرب وقت ممكن. لستُ بحاجة لأن اخبركم بأن هذه الانتخابات ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من مواطنيكم الليبيين الذين يتمتعون بحق أساسى معترف به دولياً فى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وشددت وليامز على الحاجة لإنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التى شهدتها ليبيا طوال السنوات الأحد عشر الماضية، داعية للقيام بذلك ضمن إطار دستورى ثابت.

وجددت وليامز إشادتها بالتقدم الذى أحرزته لجنة المسار الدستورى الليبى فى وقت يدركون فيه حجم العمل المتبقى والذى يتعين عليهم القيام به هنا فى الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية.


مصر

اجتماعات المسار الدستوري في مصر

ليبيا

اخبار ليبيا

الدستور الليبي

ستيفاني وليامز


الموضوعات المتعلقة

أزهرى لأئمة ليبيا: أنتم الآن بحاجة لفك أسر الخطاب الدينى من أيدى المتطرفين

الخميس، 19 مايو 2022 01:55 م

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يجرى مباحثات حول سبل إجراء الانتخابات

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:13 م

البرلمان الجزائرى يحث على ضرورة إيجاد حل سلمى لقضيتى ليبيا ومالى

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:01 م

فرنسا تدعو الأطراف الفاعلة فى ليبيا إلى حوار حقيقى

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:37 م

«العربية للتصنيع» تشارك فى أول معرض مصرى لإعادة إعمار ليبيا

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:17 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة