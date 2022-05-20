اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زلة فرويد.. أمريكيون بارزون يسخرون من خلط "بوش" الابن بين أوكرانيا والعراق

الجمعة، 20 مايو 2022 11:11 ص
زلة فرويد.. أمريكيون بارزون يسخرون من خلط "بوش" الابن بين أوكرانيا والعراق جورج بوش الابن
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثارت زلة لسان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، خلال خطاب بشأن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، سخرية عدد من الشخصيات الإعلامية الأمريكية الشهيرة.

وكتب الاستعراضي الفكاهي والمقدم التلفزيوني جون فولسجانج قائلا: "لم يسقط جورج بوش في زلة فرويدية. لقد أدلى باعتراف بطريقة فرويد"، في حين علق على هذا الأمر سكوت مورفيلد، وهو كاتب عمود في صحيفة تاون هول، بقوله: "هذه أغرب زلة بعرف فرويد في كل الأزمنة".

وكتبت نينا تورنر، السناتور السابق عن ولاية أوهايو ببساطة تقول: "جورج بوش مجرم حرب"، في حين قال النائب السابق جاستن أماش: "أخ.. لو كنت جورج بوش الابن، لكنت ابتعدت بنفسي عن أي تصريحات عن أن شخصا واحدا قام بغزو وحشي وغير مبرر مطلقا".

وكان بوش الابن البالغ من العمر 75 عاما قد واجه موقفا محرجا خلال خطاب ألقاه في حفل انتخاب معهد بوش. وحاول الرئيس الأمريكي الأسبق انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه خلط بين أوكرانيا والعراق، قائلا "قرار رجل واحد بشأن غزو غير مبرر ووحشي للعراق، أعني أوكرانيا".

يشار إلى أن سيجموند فرويد العالم الشهير ومؤسس مدرسة التحليل النفسي، يربط اسمه في العادة دائما بزلات اللسان، وهو ما يسمى زلة فرويد أو منزلق فرويد.

وفي كتابه "علم النفس المرضي للحياة اليومية"، عرّف فرويد هذه الظاهرة على أنها "خطأ في الكلام أو الذاكرة يحدث نتيجة تداخل رغبات وأفكار مكبوتة في اللاوعي في العقل الباطن، وليست أخطاء بريئة، وهي تخرج إلى الوعي على هيئة زلات".

 

 


جورج بوش الابن

العملية الروسية

زلة لسان بوش

اخبار العالم

زلة فرويد


الموضوعات المتعلقة

غزو العراق.. تعدد الاعترافات والحساب غائب.. زلة لسان لبوش الابن تفضح حقيقة ما جرى بالعراق.. الرئيس الأمريكى الأسبق: الغزو وحشى وغير مبرر.. وتونى بلير: ربما كنت مخطئا حين اتخذت قرار المشاركة فى حرب العراق..فيديو

الخميس، 19 مايو 2022 05:00 م

زلة لسان بوش الابن تفضح حقيقة ما جرى فى العراق.. فيديو

الخميس، 19 مايو 2022 08:50 ص

زلة لسان أم تهديد..بايدن يثير الجدل بتصريح عن بقاء بوتين فى السلطة.. الكرملين يرد: لست من يقرر.. البيت الأبيض يوضح: لم يقصد تغيير النظام.. وواشنطن بوست: كلماته فاجأت المسئولين الأمريكيين وناقضت موقف واشنطن

الأحد، 27 مارس 2022 02:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة