اليوم السابع
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زراعه كفر الشيخ تبدأ حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية..صور

الجمعة، 20 مايو 2022 12:25 م
زراعه كفر الشيخ تبدأ حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية..صور استمرار مقاومة القوارض
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية بمراكز وقرى المحافظة، وقبل زراعة المحاصيل الصيفية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وبمتابعة رئيس قسم المتابعة، ورئيس قسم المكافحة البستانية والقوارض.

قال الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، تم توزيع طعم الراكومين في جميع بؤر الفئران والتي تشمل "الجحور، والأماكن السفلية للجسور والترع، والمصارف، والأحواض" وأنه تم انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الشتوية، وذلك تنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية خاصة عقب الانتهاء من الزراعات الفصلية، وتقليل الفاقد لما تسببه من أضرار صحية وإقتصادية.

يذكر أن الحملة انطلقت من الجمعيات الزراعية وشملت شونة بلطيم، جمعية كوم دميس الزراعية، الربع، الشهابية، حماد، والفتح والنصر، وذلك استعداداً لزراعة المحاصيل الصيفية.

 

 
استمرار مقاومة القوارض
استمرار مقاومة القوارض

المشرفون على حلة مقاومة القوارض
المشرفون على حلة مقاومة القوارض

المواد التي تتم مقاومة القوارض بها
المواد التي تتم مقاومة القوارض بها

جانب من مقاومة القوراض
جانب من مقاومة القوراض

مقاومة القوارض
مقاومة القوارض

 


 

 


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