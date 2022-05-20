اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 04:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رقصات الخيول المبهجة.. فن وسحر خاص فى احتفالات أهالى الأقصر.. فيديو

الجمعة، 20 مايو 2022 02:00 ص
رقصات الخيول المبهجة.. فن وسحر خاص فى احتفالات أهالى الأقصر.. فيديو الرقص بالخيول فى الاحتفالات بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "تليفزيون اليوم السابع" أجواء احتفالية بمحافظة الأقصر، برقصات الخيول على أنغام المزمار والطبلة الصعيدية، حيث يتباري الشباب فى الرقص بخيولهم المميزة، وهم على صهوه الجواد، وآخرون يجلبون أصغر الخيول لتبهج الجميع برقصاتها وحركة أقدامها على أنغام المزمار، بجانب لعبة التحطيب المبهجة التى تجمع الأحبة فى حلقات مميزة.

وفى هذا الصدد، يقول مصطفى حرز ابن محافظة الأقصر، أن الاحتفالات والأمسيات الشعبية فى قرى الأقصر لا تخلو من الرقص بالعصا والحصان والمزمار، فالعادات والتقاليد الشعبية الأصيلة فى محافظة الأقصر وباقي محافظات الصعيد تتمثل فى الرقص بالحصان وإظهار مهارة الحصان فى الرقص على أنغام الربابة.

 

ويضيف مصطفى حرز الله لـ"اليوم السابع"، أنه طوال العام يحتفل الآلاف من أبناء محافظة الأقصر بالموالد الشعبية والكرنفالات الدينية المتنوعة، وذلك للاحتفاء بذكرى مولد الصالحين من آل البيت، وينظمون السباقات المختلفة بالخيول، وكذلك يقيمون الولائم والاحتفالات حتى الصباح، أما فى حفلات الزفاف فيتم إقامة ليالي من البهجة والفرحة بسباقات الخيول والرقص بالخيول والاحتفال فيما بينهم على طريقتهم الخاصة.

ويؤكد الشاب الأقصرى الذي تربى على ركوب الخيول والسباقات بها، أنه فى الاحتفالات المختلفة تبدأ ليلاً رقصات الخيول على أنغام المزمار والتى يشارك فيها العشرات من الخيالة وقدامى المحترفين لركوب الخيول بالأقصر والصعيد، وهى من مناطق الأقصر وقنا ودندرة والمعنا وسادة المسيد وحجازة وقوص والمراشدة وخزام والطود والعشى والقرنة والزينية وأرمنت والغرب والحبيل والعوامية والكرنك، موضحاً أن الرقص بالخيول والسباقات تعتبر احتفالية قديمة توارثوها عن أجدادهم وما زالوا يحيونها حتى الآن، مؤكداً أنها ليست حكراً على أحد وليست ملكا لأحد معين بالأقصر، وكل من لديه خيول بالمنطقة يشارك بها فى تقديم الواجب للعريس برقصات مميزة بحصانه، فهى أحد أشكال تراث الصعيد وقيمه وأخلاقه التاريخية وإحياء لمبادئ الفروسية والفرسان.

207136-الرقص-بالخيول-فى-الاحتفالات-بالاقصر-(3)
 
225218-الرقص-بالخيول-فى-الاحتفالات-بالاقصر-(4)
 
232473-الرقص-بالخيول-فى-الاحتفالات-بالاقصر-(1)

 


الاقصر

الرقص بالخيول بالاقصر

اخبار اليوم

رقصات الخيول بالاقصر

اخبار الاقصر

الخيول العربية بالاقصر

اخبار المحافظات

رقص الخيول


الموضوعات المتعلقة

أجواء رائعة بحفلات الزفاف فى الأقصر.. تحطيب ورقص بالخيول وأكلة الكمونية

الثلاثاء، 17 مايو 2022 02:00 ص

مش هتشوفها غير فى الأقصر.. هنا حفلات الزفاف شكل تانى.. حلقات تحطيب ولعبة العصا بين ملوك اللعبة من الصعيد.. ورقص بالخيول العربية الأصيلة على أنغام المزمار البلدى.. ومآدب غداء للضيوف بأكلة "الكمونية".. فيديو

الإثنين، 16 مايو 2022 04:30 م

أجواء المتعة بأمسية مميزة ورقص بالخيول العربية الأصيلة فى الأقصر.. فيديو

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:00 ص

استمتع بفرحة المولد بالأقصر والرقص بالخيول على المزمار الصعيدى.. فيديو

الإثنين، 07 مارس 2022 11:34 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة