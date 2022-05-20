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رئيس شركة الريف المصرى: مشروع "مستقبل مصر" من أهم المشروعات الزراعية

الجمعة، 20 مايو 2022 06:28 م
رئيس شركة الريف المصرى: مشروع "مستقبل مصر" من أهم المشروعات الزراعية اللواء عمرو عبد الوهاب
إبراهيم حسان

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قال اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة الريف المصرى، إن مشروع "مستقبل مصر" من أهم المشروعات الزراعية فى مصر، حيث يهدف مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى إنشاء مشروع تنموى مستدام.

 

أضاف عمرو عبد الوهاب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن مشروع "مستقبل مصر" يتضمن كل الخدمات واللوجستيات وكافة الخدمات الأخرى، كما يشهد مجالات أخرى مثل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، متابعا: "نجحنا فى زراعة اقمح متحمل الملوحة، وزرعنا 200 ألف فدان قمح رغم درجات الملوحة العالية".

 

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب، أن هناك شركات كبيرة تعمل مع شركة الريف المصرى لاسيما فى منطقة غرب المنيا، قائلا: "سوقنا حوالى 500 ألف ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن المياه والكهرباء للمشروعات، ووصلنا إلى حوالى 950 ألف فدان فى مطقة غرب المنيا".

 

وأكمل: "الطريق الجديد أسيوط الغربى، ساهم بشكل كبير فى خدمة استصلاح الأراضى فى منطقة غرب المنيا، ولدينا أنواع زراعات كثيرة فى هذا المشروع أبرزها القمح والبنجر، وبدأنا فى زراعة الذرة بالتنقيط، ونزرع أيضا المحاصيل العطرية وبمساحات كثيرة، كما أن محصول البطاطس فى الفرافرة تم تصديره بالكامل والجزء الثانى من المحصول تحصل عليه مصانع الشيبسى فى إطار التصنيع الزراعي".


اللواء عمرو عبد الوهاب

شركة الريف المصرى

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