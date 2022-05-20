اليوم السابع
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رئيس برلمان لبنان يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة آخر مستجدات الأوضاع الداخلية

الجمعة، 20 مايو 2022 02:30 م
رئيس برلمان لبنان يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة آخر مستجدات الأوضاع الداخلية رئيس برلمان لبنان نبيه برى
إيمان حنا

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التقى رئيس برلمان لبنان نبيه برى، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان ​يوانا فرونتسكا​، حيث جرى بحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات بعد إنجاز الانتخابات النيابية، وفق بيان لمجلس نواب لبنان.
 
كما التقى برى مع سفير استراليا اندرو بارنز في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديد كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة أيضا كانت مناسبة جرى خلالها بحث للعلاقات الثنائية بين البلدين .
 
يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني يعقد اليوم جلسته الأخيرة، في قصر بعبدا برئاسة ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وذلك قبل أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال بمهام محدودة غدا السبت مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وتولي مجلس النواب الجديد.

وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقبلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، على أن يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية ملزمة مع الكتل النيابية والمستقلين لتسمية رئيس جديد للحكومة. وفور الاستقرار على رئيس جديد للحكومة، يجري استشارات نيابية غير ملزمة مع الكتل البرلمانية والمستقلين، ثم يقوم بتشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

 


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