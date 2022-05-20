وقال يعقوب - في كلمة خلال حفل افتتاح (قمة العلماء 2022) وفقا لوكالة الأنباء الماليزية (برناما) - "إن ماليزيا تنظر بجدية إلى أعمال القتل والوحشية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".. مطالبا الشعب الماليزي من جميع الطبقات بالتنديد بأعمال العنف التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى على دولة فلسطين.

وأضاف "من المسؤولية المشتركة للبشر التصرف والعمل بطريقة إنسانية عندما يتعرض مجتمع معين في بلد ما للاضطهاد.. وماليزيا بصفتها إحدى الدول المناصرة علناً لهذه القضية، تدعو لإيقاف فوري للفظائع ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد أن التزام وموقف ماليزيا تجاه فلسطين كان من بين الأمور التي أثيرت في القمة الخاصة بين مجموعة "الآسيان" والولايات المتحدة برئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن مؤخرًا.. وتابع قائلا "كانت ماليزيا صريحة في دعوة الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها لحل القضية التي طال أمدها لمدة 74 عامًا"، موضحا أن الحرب هددت أيضًا نسيج السلام الدولي.

وأكد يعقوب أن دعم ماليزيا لفلسطين ليس قائما فقط على أساس الدين، بل إنه نضال للمساعدة في استعادة الحقوق والكرامة للفلسطينيين.