رئيس اتحاد البنوك المصرية: 690 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار 18%

محمد شرقاوى

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية، إن قرار رفع سعر الفائدة كان حتميا من البنك المركزى لمعالجة التضخم، لو لم يتخذ القرار سريعة كان سيكون مشكلة فى التضخم، مضيفا أن التضخم نتيجة للعرض وليس للطلب، والأسعار ارتفعت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى أم سى، أن البنك المركزى رفع 2%، وهذا هو الحدث الأدنى لو لم نأخذ هذا كنا سنصل لتضخم بنسبة 70%، لافتا إلى أن شهد فى عام 2017 تضخم وتم تجاوزها، مشيرا إلى أننا لا نتحكم فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولا نعرف تى تنتهى ولكن هناك استراتيجية من قبل البنك المركزى لمواجهتها.

وتابع أن رفع سعر الفائدة يجعل هناك زيادة فى سعر الدولار بقول هذا كلام عارى تمام من الصحة، مؤكدا أن شهادة البنك الأهلى ومصر بفائدة 18% مستمرة ومدتها عام، مضيفا أن 690 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار 18% فى بنكى الأهلى ومصر.

وأوضح أن مصر رفعت الفائدة بعد رفع البنك الفدرالى الأمريكى، ومتوقع البنك الفدرالى رفع الفائدة مرة أخرى خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن ما يحدث فى العالم نتيجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، البنك المركزى يراقب التضخم العالمى.