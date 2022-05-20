ذا هيل: حظر بعض الدول لتصدير السلع يهدد بمزيد من الارتفاع فى الأسعار

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى الولايات المتحدة وخارجها قد دفع البلدان إلى حظر تصدير السلع الزراعية الأساسية، مما تسبب فى زيادة أسعار المواد الغذائية محليا، ودفع المهندسين الزراعيين إلى التساؤل عن المحاصيل الإضافية التى يمكن أن تواجه قيود إمداد، حتى وصولها إلى متاجر البقالة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تضخم الغذاء فى الولايات المتحدة بلغ بالفعل أعلى مستوى له خلال 40 عاما، حيث ارتفع المؤشر السنوى لأسعار استهلاك الطعام إلى 9.4% فى إبريل، وهى أعلى زيادة على مدار 12 شهرا منذ عام 1981، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض بأكثر من 14% خلال العام الماضى، وهى أكبر قفزة منذ عام 1979.

وأدى الحظر الجزئى الذى فرضته الهند على صادرات القمح إلى زيادة أسعار محاصيل القمح الشتوية بأكثر من 8% قبل أن تتراجع قليلا يوم الأربعاء الماضى. وأدى القرار إلى تفاقم أزمة السلع التى أطلقتها الحرب فى أوركرنيا، والتى يشار إليها غالبا باسم سلة خبز أوروبا.

وقال ميرك جيكانوسكى، الباحث الاقتصادى فى وزارة الزراعة الأمريكية، إنه كان هناك بعض التفكير العام فى أن الهند ستكون قادرة على سد جزء كبير من فجوة الإمداد التى كانت أوكرانيا تملؤها، لكن ليس من المرجح تماما أن يحدث ذلك ها العام. وتابع أن إعلان الهند حظر صادراته، والذى أدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار يشير إلى أن الإمدادات العالمية تزداد قيودا.