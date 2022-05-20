دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأولمبى.. فيديو وصور

يشهد الحمام الأوليمبى فى مدينة العريش بشمال سيناء يوميا، نشاطا لا يتوقف من الشباب والأطفال القادمين لتعلم ودراسة فنون السباحة والغوص، ونقل تلفزيون "اليوم السابع"، مشاهد تظهر طلبة كليتي التربية الرياضية والمصايد البحرية بجامعة العريش، وهم يتلقون محاضرات تدريبية بحمام السباحة على مهارات السباحة والغوص، وتوافد مجموعات من أطفال يجرى تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا فى المستقبل أبطال سباحة.



وقال الدكتور أحمد بيرم والدكتور أحمد الشعراوى، الأساتذة بكلية التربية الرياضية بالعريش، إنهم يدربون طلبة التربية الرياضية والمصايد البحرية على كل مهارات الغوص والسباحة المقررة فى مناهج التدريس.

وأشارا إلى أن التدريب هو محاضرات عملية للطلبة ضمن مقررات الدراسة والتى تؤهل الطالب ليكون خريجا يجيد كل مهارات السباحة والغوص وفنون إدارة مدارس الغوص وأماكن التدريب المتخصصة، والعمل كمنقذ بحرى، بينما طلبة كلية المصايد البحرية يجرى تدريبهم على الغوص باعتباره ضرورة فى عمل القبطان البحرى.

وأشار الكابتن محمد محمود، إلى أنه يدرب الصغار من سن 5 سنوات فما فوق على كافة المهارات الأولية والأساسية للسباحة، وتجهيز الصغار لصناعة أبطال فى هذا المجال من بينهم.



وقال الطالب محمد الشيخ طالب بكلية التربية الرياضية، إنه يدرس في قسم الغوص على يد أساتذة متخصصين فى المجال، وأصبح يجيد كل المهارات المطلوبة، وتابع الطالب شريف أبو المعاطى بالفرقة الأولى كلية التربية الرياضية، أن البداية لتدريبهم كانت من الصفر ويوميا يضيف التعليم له جديدا، واستكمل الحديث الطالب خالد كامل بقوله أنه يستعد للتخرج هذا العام وقد أصبح مؤهلا ليدير مشروعا خاصا لتعليم السباحة.

وقالت الدكتورة داليا الشريف، إنها فضلت هذا المكان لتدريب أطفالها والذين أصبحوا خلال عام يجيدون كثيرا من المهارات، وهدفها أن تجعل من بينهم أبطالا فى المستقبل.





وقال المهندس جودة حجاب مدير المنشآت الرياضية بشمال سيناء، إن الحمام الأولمبى من بين المنشآت الرياضية الهامة بشمال سيناء، وهو سعة 300 متر مكعب، ومساحته 25 فى 50 مترا وجرت معالجة المياه ورفعها بواسطة وحدات متخصصة ويتم إجراء الاختبارات كل 3 شهور.



وأضاف أن حمام السباحة داخل مقره توجد مكاتب إدارية وغرف مخصصة لخدمة المستفيدين منه، فضلا عن صالات لممارسة الألعاب الفردية.