اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأولمبى.. فيديو وصور

الجمعة، 20 مايو 2022 10:00 ص
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأولمبى.. فيديو وصور دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد الحمام الأوليمبى فى مدينة العريش بشمال سيناء يوميا، نشاطا لا يتوقف من الشباب والأطفال القادمين لتعلم ودراسة فنون السباحة والغوص، ونقل تلفزيون "اليوم السابع"، مشاهد تظهر طلبة كليتي التربية الرياضية والمصايد البحرية بجامعة العريش، وهم يتلقون محاضرات تدريبية بحمام السباحة على مهارات السباحة والغوص، وتوافد مجموعات من أطفال يجرى تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا فى المستقبل أبطال سباحة.

وقال الدكتور أحمد بيرم والدكتور أحمد الشعراوى، الأساتذة بكلية التربية الرياضية بالعريش، إنهم يدربون طلبة التربية الرياضية والمصايد البحرية على كل مهارات الغوص والسباحة المقررة فى مناهج التدريس.

وأشارا إلى أن التدريب هو محاضرات عملية للطلبة ضمن مقررات الدراسة والتى تؤهل الطالب ليكون خريجا يجيد كل مهارات السباحة والغوص وفنون إدارة مدارس الغوص وأماكن التدريب المتخصصة، والعمل كمنقذ بحرى، بينما طلبة كلية المصايد البحرية يجرى تدريبهم على الغوص باعتباره ضرورة فى عمل القبطان البحرى.

وأشار الكابتن محمد محمود، إلى أنه يدرب الصغار من سن 5 سنوات فما فوق على كافة المهارات الأولية والأساسية للسباحة، وتجهيز الصغار لصناعة أبطال فى هذا المجال من بينهم.

وقال الطالب محمد الشيخ طالب بكلية التربية الرياضية، إنه يدرس في قسم الغوص على يد أساتذة متخصصين فى المجال، وأصبح يجيد كل المهارات المطلوبة، وتابع الطالب شريف أبو المعاطى بالفرقة الأولى كلية التربية الرياضية، أن البداية لتدريبهم كانت من الصفر ويوميا يضيف التعليم له جديدا، واستكمل الحديث الطالب خالد كامل بقوله أنه يستعد للتخرج هذا العام وقد أصبح مؤهلا ليدير مشروعا خاصا لتعليم السباحة. 

وقالت الدكتورة داليا الشريف، إنها فضلت هذا المكان لتدريب أطفالها والذين أصبحوا خلال عام يجيدون كثيرا من المهارات، وهدفها أن تجعل من بينهم أبطالا فى المستقبل.



وقال المهندس جودة حجاب مدير المنشآت الرياضية بشمال سيناء، إن الحمام الأولمبى من بين المنشآت الرياضية الهامة بشمال سيناء، وهو سعة 300 متر مكعب، ومساحته 25 فى 50 مترا وجرت معالجة المياه ورفعها بواسطة وحدات متخصصة ويتم إجراء الاختبارات كل 3 شهور.

وأضاف أن حمام السباحة داخل مقره توجد مكاتب إدارية وغرف مخصصة لخدمة المستفيدين منه، فضلا عن صالات لممارسة الألعاب الفردية.

دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (1)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (2)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (3)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (4)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (5)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (6)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (7)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (8)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (9)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (10)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (11)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (12)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (13)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (14)
 
دراسة وتعليم الغوص والسباحة فى حمام العريش الأوليمبى (15)

شمال سيناء

العريش

اخبار مصر

اخبار شمال سيناء

حمام السباحة الأوليمبى بالعريش

سيناء

السباحة

اخبار المحافظات


الموضوعات المتعلقة

آلاء ودينا توأم من العريش يبدعان فى الغناء والأناشيد والأشغال اليدوية.. فيديو

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:00 ص

رئيس جامعة العريش: تسهيلات للطلبة فاقدى البصر أثناء أداء الامتحانات

الثلاثاء، 17 مايو 2022 10:21 ص

جامعة العريش بشمال سيناء تستعد لامتحانات نهاية العام

الإثنين، 16 مايو 2022 08:23 ص

افتتاح ملعب كرة قدم بالعريش وختام دورى مراكز الشباب

الأحد، 15 مايو 2022 06:20 م

هل يمكن نزول حمامات السباحة بالقرى والفنادق بـ"بدلة الغطس"؟.. السياحة تجيب

الخميس، 19 مايو 2022 01:00 ص

4 خطوات لحماية شعر الأطفال من أضرار مياه حمام السباحة

الجمعة، 13 مايو 2022 11:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة