حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية تجري الكشف الطبي على المرضى بقرية بسيدى سالم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت القافلة الطبية لجامعة كفر الشيخ، واللجنة الطبية العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، من إجراء الكشف المجاني على 1829 "مواطنا بقرية شالما التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، إضافة لإجراء قافلة العيون التابعة لمؤسسة صناع الخير الكشف الطبي على 729 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة كليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي، وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين في المناطق النائية، وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية، وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين، ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الشاملة ضمن حياة كريمة، تهتم بشكل فعال بتنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات «الطب، التمريض، طب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي»، من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال والجراحة العامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب والأمراض الصدرية، الأطراف الصناعية بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وأضاف دسوقي، أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري و الضغط وكيفية العناية بالقدم السكري و أنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، كما قدم فريق كلية طب الفم والأسنان محاضرة توعية لنشر الوعي الصحي للعناية بالفم والأسنان والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض تسوس الأسنان والعناية بالفم بصفة عامة.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شملت تخصصات طبية وتمريضية شاملة الكشف والفحص وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحدة الصحية بقرية شالما، والقرى المجاورة التابعة للوحدة المحلية، بمركز سيدي سالم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل الطبية والتي تنظمها الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي تعد أحد أهم الخطوات الإيجابية للمجتمع في مراكز محافظة كفر الشيخ الإدارية المختلفة، وذلك بتوفير الخدمات الطبية المتميزة وتخفيف معاناة السفر من المناطق النائية.