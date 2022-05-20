حياة كريمة فى أسيوط.. 287 مشروعا بمنفلوط وديروط بتكلفة 2.301 مليار جنيه

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس هشام عبدالسلام عوف رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز، بمركزي "منفلوط وديروط"، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للارتقاء بالمستوى الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا، لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد مهندس أحمد شبانة مدير مشروعات الكهرباء بالجهاز والمهندس محمد عادل دياب مدير عام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن اللقاء تناول مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروط والتي بلغت 287 مشروع بتكلفة 2 مليار و301 مليون جنيه ومنها 14 مجمع خدمات المواطنين بتكلفة 77 مليون جنيه و14 مجمع زراعي بتكلفة 35 مليون جنيه و2 مجمعات سكنية بتكلفة 50 مليون جنيه و137 كوبري مشاة وكباري سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة بتكلفة 40 مليون جنيه و40 وحدة صحية بتكلفة 220 مليون جنيه بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 34 مركز شباب بتكلفة 72 مليون جنيه بالإضافة إلى إنشاء عدد 18 نقطة إسعاف بتكلفة 12 مليون جنيه بالإضافة لأعمال الكهرباء مابين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 14 مشروع بتكلفة 621 مليون جنيه وفي قطاع التضامن الاجتماعي بلغت 14 مشروع جاري تنفيذها بتكلفة 30 مليون جنيه بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطي 60% لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأكد رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، على بذل المزيد من الجهد لرفع نسب التنفيذ بالمشروعات التي يجري تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة مشيدًا بدعم الوزير المحافظ في تذليل كافة العقبات وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بالقرى المستهدفة لسرعة التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية للأعمال مستعرضًا لهم المشروعات الخدمية التي يقوم بتنفيذها جهاز التعمير بالمحافظة في كافة القطاعات تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصري مضيفًا إنه جاري دراسة إنشاء مشروعات المجمعات الحرفية والصناعية بالمركزين مؤكدًا أن نسب الانجاز في المشاريع الجارية بلغت 60% تقريبا حتى الآن وجارى العمل لاستكمال باقي الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية لجودة الأعمال والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال على أرض الواقع فضلًا عن استكمال أعمال توصيل المرافق للمجمعات الخدمية والزراعية وكذلك خطة رصف الطرق بالقرى التي يجرى العمل بها.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.