حياة كريمة.. الكشف وتوفير العلاج لنحو 1900 مواطن فى قافلة مجانية ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وكشف التقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي"الأربعاء والخمييس 18 و19 مايو الجاري "بقرية أطواب مركز الواسطى، مكونة من 9عيادات في 8 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ، الجراحة، النساء،الجلدية ، تنظيم الأسرة ،الرمد )وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1895 مريضا، وصرف العلاج لهم بالمجان، 112حالة معمل دم، 32 حالة معمل طفيليات، 10 حالات الأشعة واستصدار 4 قرارات نفقة دولة، وتحويل 16حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وفحص 96 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

من جهته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

كما أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، مع التأكيد على تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومعلمات فصول محو الأمية في حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية، مع استمرار حملات طرق الأبواب للمجلس القومي للمرأة لنشر الوعي بين جميع الفئات في القري المستهدفة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية ، مؤكداً على أهمية تضافر وتكثيف وتكامل كافة الجهود لمواجهة هذه القضية، حيث تعمل المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية من خلال التعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، لخفض معدلات الزيادة السكانية، وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان.