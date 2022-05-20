حملات نظافة ورفع كفاءة الطرق والرصف بمدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الوحدات المحلية ومجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ ، حملات نظافة ورفع الإشغالات، وكفاءة الطرق، والإنارة، بالحامول وقلين وبيلا والرياض، وتفقد عدد من المواقع بفوه لإقامة مشروعات خدمية، ومتابعة استكمال المشروعات القومية بقرى حياة كريمة بمطوبس بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.



تفقد اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، وإسلام طه، معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار عددا من المواقع التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، بهدف إنشاء وإقامة مشروعات تتناسب مع حجم المعطيات السياحية والأثرية والاقتصادية بالمدينة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة لزيادة الموارد وتوفير فرص العمل.



وتفقد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنشاء عدد من المشروعات الخدمية ضمن "حياة كريمة" منها إنشاء المجمع الزراعي بقرية منية المرشد، ونسبة الأعمال 95%، وعدد من المشروعات الخدمية، كما تابع مسح طريق مطوبس بنطاق قرية برنبال ورفع المخلفات.



تابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة ورفع الإشغالات، ومتابعة إنشاء مدرسة أحمد راضي بقرية شباس عمير، وتابع إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بمركز قلين، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسخير كافة الامكانيات وتوفير بيئة نظيفة للارتقاء بجودة الخدمات.



وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال النظافة وإزالة الإشغالات، وتابع إزالة التعدي بالبناء على أملاك الصرف بمساحة 100 متر عبارة عن مبنى بالبلوك الأبيض، وإزالة مبنى بالبلوك الأبيض على مساحة 160 مترا وتم تسليم الأرض لجهات الولاية.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع كفاءة منتزه ميدان التحرير وسيدي البيلي أبو غنام، بقص وتهذيب وغسيل الأشجار والنباتات والحشائش، إلى جانب رفع المخلفات الناتجة عن عملية القص والتهذيب بشوارع المدينة، وأشرف على أعمال النظافة خاصة أمام المدارس والمنشآت الحكومية، ورفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة، ونقلها إلى المقلب العمومي بمعدات وسيارات مجلس المدينة، على صحة المواطنين وحفاظاً على البيئة من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، وصيانة الكشافات بأعمدة الإنارة بشوارع المدينة منها شارع الثورة والجيش والمعهد الديني وعبد المنعم رياض وحي نافع، وحملات رش البعوض والناموس بقرية روس الفرخ، وجاري تنفيذ حملة مسائية بشوارع وأطراف المدينة حفاظاً على بيئة صحية خالية من الأمراض.



وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة اليومية، ورفع القمامة، واستكمال أعمال الرصف بالناحية الشرقية لترعة أبومصطفى بقرية الرصيف، وحمله النظافة على الرافد الدولي بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو ريا.









ازالة حالات تعدي



تفقد مواقع بفوه لاقتامة مشروعات خدمية



تهذيب الاشجار



جانب من ازالة التعدي



جانب من اعمال رصف الطرق



جانب من الازالة



جانب من انشاء المدرسة بقرية بقلين



جانب من زيارة معاون محافظ كفر الشيخ لفوه



جانبل من ازالة تعديات



رصف الطرق بالرياض



رفع المخلفات ببيلا



رفع كفاءة الانارة_1



متابعة انشاء مدرسة بقرية بقلين



متابعة رصف الطرق



متابعة مشروعات حياة كريمة



متابغعة اقامة مشروعات خدمية



ورفع كفاءة الطرق بمطوبس









