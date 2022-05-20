حبس مستريح جديد للسيارات فى أسوان بعد استيلائه على 2 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

قررت النيابة العامة بأسوان، حبس مستريح جديد للسيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تحرير محاضر ضده بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال.

وجمع المستريح الجديد للسيارات ويدعى حسن.م.ع، ومقيم منطقة أبو الريش دائرة مركز أسوان، مبالغ مالية طائلة من المواطنين بهدف تشغيلها فى تجارة السيارات ،ويردد انه من مساعدى محمود.ف.ا صاحب معرض سيارات ، ويطلق عليه "مستريح السيارات"، بعد اختفائه خلال الايام الماضية.

وتمكنت قوات الامن بأسوان من ضبط حسن.م.ع يعمل فى تجارة السيارات ومقيم منطقة أبو الريش، حيث تم تحرير أربعة محاضر ضده بتهمة النصب وجمع مبالغ طائلة من الأهالى بغرض تشغيلها فى تجارة السيارات ،حيث كان يشترى السيارة بأعلى من ثمنها الحقيقى ويسلم صاحبها مستحقاته المالية بعد فترة على حسب الاتفاق بينهما.

وأثبتت التحريات ان تربطه صلة بالمستريح محمود.ف صاحب معرض السيارات المختفى منذ ايام ، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التى تباشرها تحقيقاتها.

وفى ذات السياق تلقي مدير أمن أسوان اللواء هشام سليم إخطارًا من مأمور قسم أول العقيد أحمد مصيلحى يفيد بتحرير أربعة أشخاص محاضر شرطية ضد "عبد الرحمن خ ي"، 23 عامًا، مقيم السد العالى شرق، ولديه معرض سيارات فى منطقة مدينة ناصر، وبعد انتشار ظاهرة المستريح خلال الفترة الأخيرة أطلق عليه الأهالى "مستريح السيارات".

وحرر الشاكون المحاضر ضده بإجمالى المبلغ مليون و917 ألف جنيه، حيث تقدم الشاكى الأول بإيصال أمانه قيمته 567 ألف جنيه، والشاكى الثانى بإيصال أمانه قيمته 200 ألف جنيه، والثالث بإيصال أمانه قيمته 550 ألف جنيه، والشاكى الرابع بإيصال أمانه قيمته 600 ألف جنيه،حصل عليها المتهم منهم بغرض تشغيلها فى تجارة السيارات، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.