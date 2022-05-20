حافظ على عيونك في الصيف.. نصائح لحمايتها من أشعة الشمس

كتبت - ميرفت رشاد

يحذر الخبراء من مخاطر الإصابة بعدوى العين التي قد تكون ناجمة عن الحر فى فصل الصيف، تتراوح من الانزعاج الخفيف مثل الحكة والاحمرار إلى زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، فإن التعرض للحرارة المتراكمة يمكن أن يؤدي إلى حالات أكثر خطورة بما في ذلك التنكس البقعي وهو سبب رئيسي للعمى والسرطان ، وفى السطور القادمة سنوضح لك كيفية حماية العين، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

نصائح لحماية العين من أشعة الشمس:

يفرض الصيف تحديات فريدة على أعيننا مما يجعلها أكثر حساسية للعدوى، لذلك يصبح من المهم جدًا حمايتها، أهم شيء يمكنك القيام به لحماية عينيك هو البقاء رطبًا، اشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة بشرتك وعينيك بالإضافة إلى ذلك تأكد من استخدام النظارات الشمسية ذات الحماية المناسبة من الأشعة فوق البنفسجية أثناء الخروج أثناء النهار، حتى أثناء استخدام العدسات اللاصقة ، من الضروري ارتداء النظارات الشمسية لحماية عينيك، أخيرًا ، تجنب أشعة الشمس القاسية في منتصف النهار، وحاول البقاء في المنزل في وقت متأخر من الصباح وبداية فترة بعد الظهر لتجنب حرارة الشمس الحارقة.

خلال الصيف تكون عيناك أكثر عرضة للجفاف، يمكن أن يؤدي اتباع النصائح إلى جانب تحديد وقت الشاشة إلى منع الجفاف إلى حد كبير، تعتبر العناية المناسبة بالعين أمرًا بالغ الأهمية في الصيف، حيث إن جفاف العين أكثر عرضة للعدوى والحساسية والالتهابات في حالة فشل المرء في استخدام حماية مناسبة للعين، هناك فرصة للإصابة بجفاف العين حيث يمكن أن يتبخر الفيلم المسيل للدموع في العين بسرعة مما قد يؤدي إلى التهاب العين إذا تركت دون علاج.

يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة خلال أشهر الصيف إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض العين المختلفة ، مما يؤكد الحاجة إلى فحوصات العين المنتظمة.

بعض الحالات الشائعة التي تسببها درجات الحرارة القصوى ما يلي:

جفاف العين هو حالة قد تؤدي فيها درجات الحرارة المرتفعة إلى تبخر الغشاء الدمعي في وقت قريب جدًا، مما يؤدي إلى احمرار وتهيج العينين، يمكن أن تسبب درجات الحرارة المرتفعة ضررًا خطيرًا للعيون.

اللدغة عبارة عن تورم صغير ناجم عن عدوى بكتيرية في أحد الجفون أو كليهما، ينتج عنه ألم واحمرار وينتشر بشكل شائع عند الأطفال، يمكن أن يؤدي التعرض للحرارة المتراكمة أيضًا إلى التكيف وردود الحدقة وتظليل العينين.

التهاب الملتحمة أو العين الوردية أكثر شيوعًا أيضًا في أشهر الصيف الجافة، تشمل الأعراض الشائعة احمرار أو وردية العين ، والحكة ، وكمية غير طبيعية من الدموع ، وإفرازات سميكة تتراكم في عينيك في الليل. الحفاظ على رطوبة عينيك والحفاظ على نظافة العين أمران مهمان لمنع هذه العدوى.

رهاب الضوء والوهج والصداع هي بعض الأعراض الأخرى للحرارة الشديدة، يمكن أن تكون الحالة أكثر صعوبة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي لأن الحرارة الزائدة وأشعة الشمس قد تكون بمثابة عوامل محفزة لهذا النوع من الصداع.