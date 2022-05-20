اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 12:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جريحان فى إطلاق نار جديد خلال حفل تخرج فى ميشيجان الأمريكية

الجمعة، 20 مايو 2022 12:08 م
جريحان فى إطلاق نار جديد خلال حفل تخرج فى ميشيجان الأمريكية الشرطة الامريكية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية خلال حفل تخرج في ولاية ميشيجان الأمريكية إلى إصابة شخصين، بعد يوم على حادث مماثل وقع أمام مدرسة ثانوية في ولاية تينيسي، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الروسية.

وقالت ميشيل لاجوي يونج، عمدة مقاطعة كينت، خلال مؤتمر صحفي إن فتى يبلغ من العمر 16 عاما وامرأة تبلغ من العمر 40 عاما أصيبا خارج حفل تخرج لطلاب مدرسة إيست كينوود الثانوية بعد تبادل إطلاق النار بين شخصين في سيارتين منفصلتين.

وأوضحت أنه عقب إطلاق النار، انطلقت كلتا السيارتين مبتعدتين وتقوم الشرطة بمطاردتهما.

ولفتت الشرطة إلى أن الضحيتين في حالة مستقرة بعد نقلهما إلى المستشفى، موضحة أن المراهق أصيب في معصمه فيما أصيبت المرأة في المعدة.

ووقع حادث مماثل في ولاية تينيسي، حيث لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة، في إطلاق نار اندلع خارج استاد في جامعة ولاية تينيسي الوسطى حيث كان 450 من خريجي مدرسة ريفرديل الثانوية وعائلاتهم يحتفلون بيوم تخرجهم.

 

 


اطلاق نار فى امريكا

ولاية ميشيجان

اخبار امريكا

الولايات المتحدة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة