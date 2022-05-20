جامعة الأقصر تستكمل أعمال التشطيبات النهائية بمشروعات مدينة طيبة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل جامعة الأقصر، أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية في مدينة طيبة، حيث أجرى الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمدينة طيبة لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية الجارية في كليتي العلوم والتربية والمدينة الجامعية ومركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب.



واستهل رئيس الجامعة جولته التي رافقه فيها الدكتور محمود النوبي مدير مركز ضمان الجودة، والأستاذ جمال سيد، أمين عام الجامعة، والفريق الهندسي المسؤول عن الإنشاءات وأعمال التشطيبات النهائية ورفع الكفاءة بالعمارة السكنية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتي وصلت نسب التنفيذ بها حوالي 80٪.



واستكمل الدكتور محمد محجوب جولته بتفقد سير أعمال إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، والذي يضم ثلاث قاعات كبرى تستوعب 250 جهاز كمبيوتر، وتابع رئيس جامعة الأقصر، سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية، والتي وصلت إلى نسبة تنفيذ بلغت 95٪، مشددا على سرعة الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة في أعمال تنفيذ الملاعب متعددة الأغراض، والموقع العام بالكليتين، فضلًا عن الانتهاء من تجهيز أنظمة إطفاء الحريق على أفضل مستوى من الجودة، استعدادًا لاستقبال الطلاب خلال العام الجديد، في مناخ تعليمي يليق باسم جامعة الأقصر.



ويشار إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها؛ " الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، فيما تضم كلية التربية والتي تتكون من ثلاثة طوابق؛ معملي" الكيمياء العضوية وآخر للكيمياء غير العضوية، وقاعات التدريس ومكاتب إدارية ومعمل الحاسب الآلي، ومكتبة وغرفة طبيب.



وتأتي الجولات المتواصلة للدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، في إطار حرصه على المتابعة الدورية وتفقد المنشآت التعليمية، لتجهيز كليات الجامعة على أعلى مستوى من الكفاءة بما يخدم العملية التعليمية وتهيئة المناخ الملائم لطلاب الجامعة.





أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة (1)



أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة (2)



أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة (3)



أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة (4)



أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة (5)



أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة (6)



أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة (7)



أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة (8)



أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة (9)



أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية بمدينة طيبة (10)











