جارديان: سفريات ابنة بوتين تكشف عن سر حفيدة الرئيس وعلاقتها بـ"زيلينسكى"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن وثائق طيران حصلت عليها صحيفتين روسية وألمانية، كشفت أن ابنة بوتين الصغرى كاترينا تيخونوفا، قد طارت إلى ميونيخ فى جنوب ألمانيا أكثر من 50 مرة بين عامى 2017 و2019، وسافرت على متن رحلات بدعم كامل من الدولة، وبصحبة موظفين من جهاز الخدمة الأمنى الرئاسى الخاص ببوتين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين مجموعة الوثائق المرتبطة بمجموعة الرحلات بين موسكو وميونيخ فى ربيع 2020، جوازات سفر لطفلة عمرها عامين، فيما يبدو أنها حفيدة لم تكن معروفة من قبل للرئيس الروسى، وإيجور زيلينسكى، المدير السابق لباليه ولاية ميونيخ، وقال التقرير إن زيلينسكى على الأرجح هو شريك تيخونوفا ووالد الطفلة.

وكان زيلينسكى، الذى ليس لديه صلة برئيس أوكرانيا سوى تشابه الأسماء، راقصا دوليا قبل أن يصبح مديرا للباليه فى عام 2016، وتنحى عن منصبه فى الرابع من إبريل الماضى لأسباب عائلية، ولم يرد على دعوات إدانة الغزو الروسى فى أوكرانيا.

ولا يزال زيلينسكى يشغل منصبا فى المجلس الإشرافى لمؤسسة التراث الثقافى الوطنى فى روسيا، والتى تقيم مركزا ثقافيه فى شبه جزيرة القرن، ومن المفهوم أنه قريب من بوتين.

ونقلت صحيفة دير شبيجيل عن مصدر فى فرقة باليه ولاية بافاريا الألمانية إن زيلينسكى كان على الأرجح شريكا لابنة بوتين.

وتقول الجارديان إن تيخونوفا، البالغة من العمر 35 عاما، كانت راقصة لموسيقى الروك البهلوانية، وتزوجت من قبل من كيريل شامولوف، الذى كان من قبل أصغر ملياردير فى روسيا، رغم أن التقارير أشارت إلى انفصالهما فى عام 2018.