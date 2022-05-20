ثقافة الوادى الجديد: استكمال تنفيذ الأنشطة الثقافية الصيفية بقرى المحافظة

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

قال محسن حسب مدير عام مديرية الثقافة بالوادى الجديد، إنه يجرى استكمال تنفيذ الأنشطة الفنية والثقافية على مستوى بيوت وقصور الثقافة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، والتابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، وذلك فى إطار خطة فرع ثقافة الوادى الجديد الثقافية والتى تتضمن عروض فنون شعبية وتلقائية وأمسيات شعرية وورش عمل للفنون التشكيلية وورش حكى وعروض لفرقة الموسيقى العربية.

وأضاف حسب، ان الأنشطة خلال شهر مايو الجارى، تضمنت تنفيذ ورشة حكى لبعض القصص فى بيت ثقافة قرية صنعاء، وإقامة أمسية شعرية جديدة لشعراء وأدباء نادى أدب قصر ثقافة موط بمركز الداخلة، ونفذ بيت ثقافة قرية القصر ورشة للفنون التشكيلية وتنفيذ اشكال من الصلصال، كما أعد بيت ثقافة قرية الراشدة مجلة حائط بعنوان "التدخين وأثره على الصحة"، ونفذ ندوة لمواهب الأطفال.

وأكد حسب، ان قصر ثقافة الخارجة نفذ معرض للرسم على الفخار، وتم عرض افلام كارتون من خلال نادى سينما الأطفال بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، وقدمت فرقة الموسيقى العربية عرض فنى بمشاركة مجموعة من اجمل الأصوات والألحان العربية.

وأشار حسب، إلى تنفيذ خطط الأنشطة على مدار العام، بالإضافة إلى تكثيف الأنشطة الفنية والثقافية خلال فترة الصيف فى بيوت وقصور الثقافة فى المدن والقرى على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.