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توريد 170 ألفا و231 طنا من الذهب الأصفر لصوامع كفر الشيخ

الجمعة، 20 مايو 2022 11:51 ص
توريد 170 ألفا و231 طنا من الذهب الأصفر لصوامع كفر الشيخ توريد القمح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 21 موقعا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن توريد اليوم من الأقماح 170 ألفا و231 طنا و271 كيلو، ونستهدف توريد 450 ألف طن قمح، مناشداً المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
 

اخذ عينات من القمح لقياس درجة النقاوة
اخذ عينات من القمح لقياس درجة النقاوة

 

اقبال على توريد القمح
اقبال على توريد القمح

 


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