"تموين الإسكندرية" تشن حملات بأحياء المحافظة لضبط الأسواق والمخابز

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكثفة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية وفريق العمل التابع له، بحملات والتى أسفرت عن تحرير عدد 24 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر ضبط 22 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز، 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 8 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، محضربن بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، محضر ضبط عدد 500 علية سجائر مجهولة المصدر، محضربن أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

ومن ناحية اخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة و اشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 29 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،3 محاضر لبقالين تموين مخالفين ،محضرين لمنافذ مشروع جمعيتى مخالفين ،7 محاضر عدم حمل شهادات صحية،5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضربن أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

و قامت إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 14 محضر المخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضربن عدم حمل شهادات صحية،4 محاضر عدم اعلان عن الاسعار لمخابز سياحية، محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، محضر لمستودع سولار مخالف، محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة باعدام مضبوطات.

كذلك قامت إدارة تموين شرق تحت إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، محضر لأحد محطات تموين السيارات مخالفة،13 محضر عدم حمل شهادات صحية،12 محضر عدم اعلان عن أسعار بيع الخبز سياحى و الأفرنجى و السلع الغذائية،محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

و قد قامت ادارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير بالإدارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن 22محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،و محضر ضبط ماكينة صرف خبز تعمل خارج المخبز، محضر لمخبز بلدى لقيامه بتغيير توعية الخبز المنتج دون الرجوع الى التموين و تم ايقاف المخبز،تحرير محضر لمخبز بلدى لقيامه فى التصرف فى عدد 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة السيارة الواحدة 50 كجم ياجمالى 750 كجم.

كما قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر عدم حمل شهادات صحية،3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،6محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسةمحمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية،4محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق،و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.