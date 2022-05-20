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أعلنت هيئة الطيران المدني العراقية، اليوم الجمعة، تمديد عضوية العراق في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني.

وقالت الهيئة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن هيئة الطيران المدني العراقي تمكنت ضمن جهودها ومساعيها المتواصلة مع دول الأعضاء في المنظمة العربية للطيران المدني وخلال مشاركتها في أعمال الجمعية العامة السابعة والعشرين للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في المملكة المغربية، من تمديد عضوية العراق في المجلس التنفيذي حتى نهاية عام 2024.

وأوضح البيان أنه نتيجة سلسلة متواصلة من المفاوضات والتفاهمات المستمرة مع الدول العربية كافة وبعد جولة من اللقاءات المتواصلة تم التصويت من قبل الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني على تمديد عضوية العراق والمجلس التنفيذي حتى نهاية عام 2024 ، وكذلك تمديد عمل اللجان الفنية للمنظمة والتي تضم كل من ( لجنة النقل الجوي ، ولجنة السلامة الجوية ، ولجنة أمن الطيران ، ولجنة الملاحة الجوية ، ولجنة البيئة).