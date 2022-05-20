تفاصيل قتل مسجلين خطر لزميلهما بالغربية.. بث مباشر

الغربية - مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام أحد فروع نهر النيل بمحافظة الغربية، ورصد تفاصيل الجريمة البشعة التى شهدتها قرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات، بعدما أقدم عاطلان مسجلين جنائيا على قتل زميلهم بعدة طعنات والتخلص من الجثة فى نهر النيل فرع رشيد المار أمام القرية بسبب خلافات بينهم وانتشلت قوات الانقاذ النهرى الجثة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بنهر النيل أمام قرية كفور بلشاى.

انتقلت قوة أمنية والإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين وجود طعنات بها، وأن المتوفى فى العقد الثالث من العمر. كشفت التحريات وجود خلافات بين القتيل وشقيقين مسجلين جنائيا دفعتهم لاستدراجه والنزول به الى مركب فى النيل وقتله والقاء الجثة فى المياه. تم ضبط أحد المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.