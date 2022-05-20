اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 11:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تفاصيل قتل مسجلين خطر لزميلهما بالغربية.. بث مباشر

الجمعة، 20 مايو 2022 11:46 م
تفاصيل قتل مسجلين خطر لزميلهما بالغربية.. بث مباشر نهر النيل - ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام أحد فروع نهر النيل بمحافظة الغربية، ورصد تفاصيل الجريمة البشعة التى شهدتها قرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات، بعدما أقدم عاطلان مسجلين جنائيا على قتل زميلهم بعدة طعنات والتخلص من الجثة فى نهر النيل فرع رشيد المار أمام القرية بسبب خلافات بينهم وانتشلت قوات الانقاذ النهرى الجثة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بنهر النيل أمام قرية كفور بلشاى.

انتقلت قوة أمنية والإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين وجود طعنات بها، وأن المتوفى فى العقد الثالث من العمر. كشفت التحريات وجود خلافات بين القتيل وشقيقين مسجلين جنائيا دفعتهم لاستدراجه والنزول به الى مركب فى النيل وقتله والقاء الجثة فى المياه. تم ضبط أحد المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

كفر الزيات

مشاجرة

قرية كفور بلشاي بالغربية


الموضوعات المتعلقة

خبطني في كتفي.. مواطن يشرع في قتل آخر لاصطدامه به بالشارع (فيديو)

الجمعة، 20 مايو 2022 08:00 م

أمه اتسجنت في إيصال أمانة وتركته عند صديقتها..تفاصيل قتل طفل بيد مسجل (فيديو)

الجمعة، 20 مايو 2022 01:59 م

حبس سائق "توك توك" شرع فى قتل زميله بسبب خلافات مالية بالجيزة

الجمعة، 20 مايو 2022 01:04 م

اعتراف شرطى أمريكى بالتواطؤ فى قتل جورج فلويد "غير المتعمد"

الخميس، 19 مايو 2022 02:54 ص

المؤبد لمسن بتهمة قتل ابن شقيقه حرقا بسبب 20 جنيها فى حدائق القبة

الأربعاء، 18 مايو 2022 05:14 م

السجن المشدد 7 سنوات لعاطل قتل صديقه خلال لعب الـ "دومينو" فى بنها

الأربعاء، 18 مايو 2022 02:15 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة