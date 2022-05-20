تفاصيل استعدادات شمال سيناء لامتحانات الدبلومات الفنية

شمال سيناء - محمد حسين

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادت لانطلاق الامتحانات العملية المعملية للدور الأول للدبلومات الفنية بنظام ثلاث سنوات وخمس سنوات والتي تستمر حتى 27 مايو 2022م، يليها الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية وستبدأ من يوم السبت 28 مايو الجاري وتستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022م المقبل.

وأكد جاهزية جميع المدارس الفنية بالمحافظة لإستقبال الإمتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢م بنوعياته المختلفة ( صناعي _ زراعي _ تجاري _ فندقي ) الثلاث والخمس سنوات وسيؤدي (٤٥٩٧) طالب وطالبة الامتحان في (٢٦) لجنة إمتحانية على مستوى المحافظة .

وقال أن الإدارات التعليمية الست قد انتهت جميع كافة استعداداتها لتجهيز المدارس الفنية والتي سيتم أداء الإمتحانات العملية والتحريرية بها وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والإجراءات التأمينية اللازمة لجميع اللجان .

وأشار لتكافل كافة الجهود والتنسيق وتفعيل البروتوكولات مع مديرات الأمن والصحة والكهرباء ومرفق المياه والتليفونات وهيئة الإسعاف والطوارئ خلال فترة الإمتحانات العملية والمعملية والامتحانات النظرية لخدمة العملية الإمتحانية ،كما ان غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وبالإدارات التعليمية الست على تواصل المستمر لتذليل كافة العقبات والأحداث التى تتم أثناء الامتحانات .

وقال المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بأن إجمالي عدد استراحات التعليم الفني تبلغ (٢٦) لجنة ويبلغ عدد الطلاب (٤٥٩٧) طالب وطالبة ، فى إدارة العريش التعليمية إجمالي الطلاب (١٧٣٨) طالب وطالبة واللجان (٨) لجنة ، والاستراحات (٥) استراحات وهى استراحه مدرسة عباس صالح الإبتدائية ، واستراحة مدرسة أحمد عرابي الإبتدائية ، واستراحة مدرسة سلمى سعيد ، واستراحة مدرسة.

أحمد عبد العزيز، واستراحة مدرسة مصطفى يحيى جاويش وفى إدارة الشيخ زويد التعليمية: إجمالي ك الطلاب (٦٥٣) طالب وطالبة اللجان ( ٤) لجنة ، والاستراحات يبلغ (٣) وهى استراحة مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي، واستراحة مدرسة الشيخ زويد الرسمية للغات ، واستراحة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي ، وإدارة رفح التعليمية إجماليالطلاب (٣٧٤) طالب وطالبة و اللجان (٣) لجنة وإدارة بئر العبد التعليمية إجماليالطلاب (١١٥٦) طالب وطالبة واللجان (٤) لجنة والاستراحات (٤) وهي استراحة مدرسة محمد متولي الشعراوي الإبتدائية ، واستراحة مدرسة الشهيد عبد العزيز مرزوق ، واستراحة مدرسة متعب هجرس الإبتدائية ، واستراحة مدرسة رمانة الإعدادية.

٥- إدارة الحسنة التعليمية وإجمالي الطلاب (١٥٩) طالب وطالبة ، و اللجان (٢) لجنة وعدد الاستراحات (٣) وهى استراحة مدرسة الشهيد أحمد كمال الإبتدائية ،واستراحة مجمع بغداد ، واستراحة الإدارة ، وإدارة نخل التعليمية إجمالي الطلاب (١٥٩) طالب وطالبة ، و اللجان (٢) لجنة و الاستراحات (٢) استراحة وهى استراحة مجمع نخل التعليمية ،واستراحة النقب التعليمي.