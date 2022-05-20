تعليم الوادى الجديد يحصد المركز التاسع بالمسابقة البحثية على مستوى الجمهورية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن قطاع التعليم بالمحافظة، حصد المركز التاسع على مستوى الجمهورية، فى المسابقة البحثية الكبرى، والتى تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف.



وقال مدير التعليم، إن الطالبة سندس عبد الرحمن خليل من مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية، حققت المركز التاسع على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية .



وقدم وكيل التعليم بالمحافظة خالص التهنئة والتقدير إلى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى ،للحصول على هذا المركز ومايشهده قطاع تعليم المحافظة من إنجازات متتالية نتاج الدعم الدائم والمتواصل لطلاب المحافظة بكافة الأنشطة الطلابية ، موجها الشكر والتقدير لمدير عام التعليم العام بالمديرية وتوجيه عام اللغة العربية للجهد المبذول والمتميز بالمسابقة .



وكان قطاع تعليم الوادي الجديد أعلن عن تحقيق المركزين الأول والثانى على مستوى الجمهورية بمسابقة مسرحة المناهج للعام الدراسى الحالى 2021_ 2022م ، وبإشراف مدير عام الخدمات التربوية بالمديرية بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بالمديرية والادارات التعليمية و توجيه عام التربية المسرحية.



وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على حصاد المركز الأول جمهوريا بالمسابقة لفرق المسرح المدرسي بمدارس التربية الخاصة الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية بإداراتى الخارجة والداخلة التعليميتين



فيما نجحت فرق المسرح المدرسى بمجموعة من مدارس الخارجة ،الداخلة ،بلاط فى حصاد المركز الثانى جمهوريا بالمسابقة وهى مدارس الشعراوى للتعليم الأساسى بالخارجة و عزب القصر بالداخلة و الأمل للغات بالراشدة و اولاد عبد الله ببلاط .