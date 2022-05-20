اليوم السابع
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تعرف على موعد سحب ملفات مسابقة معاون نيابة إدارية

الجمعة، 20 مايو 2022 06:14 م
تعرف على موعد سحب ملفات مسابقة معاون نيابة إدارية النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أعلنت النيابة الإدارية خلال الإعلان الذى صدر عنها اليوم الجمعة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، وموعد سحب الملفات أمام راغبى الالتحاق بهذه الوظيفة من خريجى كليات الحقوق، كلية الشريعة والقانون، كلية الشرطة، والتسجيل على الموقع الإلكترونى للنيابة في الفترة من 12 يونيو المقبل وحتى 4 يوليو المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والإجراءات التي حددتها ووضعتها ضمن الإعلان.

 

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.


النيابة

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