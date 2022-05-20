اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 12:47 م
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تعرف على مواعيد التقديم للنيابة الإدارية.. تبدأ 28 مايو

الجمعة، 20 مايو 2022 12:22 م
تعرف على مواعيد التقديم للنيابة الإدارية.. تبدأ 28 مايو النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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يبدأ التقديم لوظيفة معاون نيابة بدءًا من 28 مايو المقبل، حيث أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.
 
وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.
 

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