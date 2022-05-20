اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 12:49 م
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تعرف على كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة لخريجي 2021

الجمعة، 20 مايو 2022 12:24 م
تعرف على كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة لخريجي 2021 المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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أعلنت النيابة الإدارية عن كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة، من خلال الدخول على موقعها وتسجيل البيانات الشخصية، حيث أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.
 
وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة، اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.

النيابة

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