تعرف على كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة لخريجي 2021

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أعلنت النيابة الإدارية عن كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة، من خلال الدخول على موقعها وتسجيل البيانات الشخصية، حيث أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة، اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.