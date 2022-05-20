تعرف على أجندة لقاءات رئيس المنطقة الاقتصادية بشركات الهيدروجين الأخضر في لندن

كتب: مدحت عادل

يجرى المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ أيام زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ المقبلة والمقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وجهود المنطقة الاقتصادية للإسراع في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فما هي أهمية تلك الزيارة في الوقت الحالي؟

س. ما أهم اللقاءات التي عقدها المهندس يحيى زكى خلال الزيارة حتى الآن؟

ج. من أهم اللقاءات التي عقدها المهندس يحيى زكى خلال الزيارة اللقاءات الثنائية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمقر مكتبه بلندن جلسة حوارية موسعة، وآخرها بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي وبمشاركة كبار المسئولين بالبنك الأوروبي، وممثلي الشركات والتحالفات العالمية التي وقعت مذكرات تفاهم مع الجانب المصري لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروچين الأخضر، بمنطقة السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

س. ما أهم الموضوعات التي كانت مطروحة خلال اللقاءات مع البنك الأوروبي؟

ج. ناقشت جلسات البنك سبل التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذلك الاحتياجات الخاصة لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر، وآليات التعاون بين جميع الأطراف في هذا الشأن، فضلاً عن مناقشة وضع خطة زمنية واضحة بالخطوات الواجب تنفيذها قبل مؤتمر تغير المناخ COP27 وبالتوازي مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وبالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتأهيل هذه المشروعات ودخولها حيز التنفيذ لتوقيع العقود النهائية في نوفمبر المقبل، وتسريع وتيرة العمل في تنفيذ هذه المشروعات.

س. ما الجهة المنظمة لهذه البعثة؟

ج. تأتى الزيارة على هامش مشاركة وفد وزاري مصري رفيع المستوى ضمن البعثة التجارية السنوية السابعة للملكة المتحدة، والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة تزامناً مع استضافة مصر لقمة تغير المناخ COP27.

س. ما أهمية هذه الزيارة في الوقت الحالي؟

ج. تأتي الزيارة في إطار الاستعدادات المكثفة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأيضاً حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني، وجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وشارك الوفد المصري في إجراء عدد من اللقاءات مع الشركات الإنجليزية؛ لزيادة فرص التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وأنظمة الطاقة منخفضة الكربون وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر.